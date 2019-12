LIVE Sci alpino | Gigante Lienz 2019 in DIRETTA | Bassino e Brignone all’assalto di Shiffrin

Leggi la notizia su oasport

(Di sabato 28 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.30: Tviberg chiude la sua prova in 2’10″76 13.28: La norvegese è al cancelletto di partenza 13.23: La prima a partire è la norvegese Tviberg, poi la tedesca Schmotz e l’austriaca Ellenberger 13.20: Si preannuncia una seconda manche molto complicata perchè la pista è tutta all’ombra e la visibilità è ridotta. Qualche atleta potrebbe soffrirne 13.17: Le azzurre hanno scavato un solco importante rispetto a chi le insegue nella lotta per il podio: Vlhova e Worley sono a sei decimi 13.15: Qualificata per la seconda manche anche Sofia Goggia che ha sofferto non poco sulla pista austriaca chiudendo al 25mo posto e dunque partirà per sesta 13.12: Al secondo posto c’è Martaa 61 centesimi, al terzo Federicaa 74 centesimi 13.10: Buongiorno agli appassionati di sci. L’Italia vuole vivere ...

