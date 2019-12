LIVE Sci alpino | Gigante Lienz 2019 in DIRETTA | Bassino e Brignone all’assalto di

Leggi la notizia su oasport

(Di sabato 28 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.15: Perde progressivamente Truppe che lascia tantissimo nel finale ed è 12ma a 1″15 dalla testa 13.51: La austriaca Truppe all’intermedio ha un ritardo di 25 centesimi 13.51: La neozelandese Alice Robinson disputa una grande seconda parte di gara e va al comando con 84 centesimi di vantaggio 13.50: La neozelandese Robinson all’intermedio ha 31 centesimi di vantaggio 13.49: E’ prima la tedesca Rebensburg che ferma la rimonta di Tviberg e Goggia, chiudendo con 7 centesimi di vantaggio sulla norvegese e 10 sull’azzurra 13.49: Rebensburg ha 76 centesimi di vantaggio all’intermedio 13.48: E’ quinta Michelle Gisin: 9 centesimi di ritardo sulla norvegese Tviberg. Tutte perdono tantissimo nel finale ma nessuna aveva il vantaggio di Goggia all’ultimo intermedio 13.47: La svizzera Gisin ...

