LIVE Sci alpino | Discesa Bormio 2019 in DIRETTA | Paris al comando | anche Feuz è dietro!

Leggi la notizia su oasport

(Di sabato 28 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA DELLADI(28 DICEMBRE) 12.03 Reichelt finisce nelle reti, prepariamoci ad una interruzione piuttosto lunga. 12.02 Partito l’austriaco Reichelt. 12.01 DIETROOOOOOOOOOOOOOO!!! DIETROOOOOOOOOO!!!è secondo a 27 centesimi da. Lo svizzero si conferma un osso durissimo, non sbaglia davvero mai una gara! E conserva in questo modo ancora la vetta della classifica di. In quella generale, lo possiamo dire, è PRIMO! 12.00 27 centesimi di ritardo al quarto intermedio, solo 17 al quinto. Che brividi. 11.59 Si trema.a 2 centesimi daal terzo rilevamento. E’ tiratissima… 11.59 10 centesimi di ritardo al primo intermedio per, ma è avanti di 0.03 al secondo. 11.59 Striedinger è settimo a 2″29. Ora si decide la gara, c’è lo svizzero Beat, ...

