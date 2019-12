LIVE Sci alpino | Discesa Bormio 2019 in DIRETTA | Dominik Paris trionfa | ma che brivido! A

Leggi la notizia su oasport

Grazie a tutti per averci seguito e buon proseguimento di giornata su OA Sport. Rimanete con noi per cronaca, video, dichiarazioni, approfondimenti, pagelle. 13.43 Si è ufficialmente conclusa lalibera divinta dal nostrodavanti agli svizzeri Urs Kryenbuehl e Beat Feuz. 13.40 L'azzurro Florian Schieder chiude a 3.60 da, è 34esimo. 13.33 Non è partito con il numero 49 l'azzurro Henri Battilani. 13.15 Davide Cazzaniga non completa la prova. 13.04 Mattia Casse è 17° a 2″48. 12.59 Nono a 1″53 il transMaxence Muzaton. 12.57 L'azzurro chiude 17° a 2″76. 12.55 Partito col 30 Matteo Marsaglia. 12.53 Ancora inserimenti! Col 28 lo svizzero Niels Hintermann si ...

