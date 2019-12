LIVE Biathlon | World Team Challenge 2019 in DIRETTA | Wierer e Hofer puntano al bis nel

Leggi la notizia su oasport

(Di sabato 28 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.11: E’ in corso la presentazione delle squadre in gara 18.09: Mancano all’appello i due grandi protagonisti delle ultime stagioni, Johannes Boe e Martin Fourcade e anche in campo femminile spicca l’assenza dell’atleta che quest’anno ha vinto di più in coppa, la norvegese Eckhoff 18.07: La gara si disputa dentro e nelle immediate vicinanze dello stadio di Gelsenkirchen che solitamente ospita le gare casalinghe dello Schalke 04. Immancabile il tutto esaurito 18.04: Questo invece l’albo d’oro della manifestazione: 4 vittorie per la Norvegia e la Russia, 3 per la Germania, 2 per l’Ucraina, 1 per Francia e Italia 18.02: Queste le coppie al via della gara di Gelsenkirchen: ITALIA:Dorothea –Lukas (Campioni uscenti) GERMANIA I: DAHLMEIER Laura – LESSER Erik GERMANIA II: HERRMANN Denise – ...

