LIVE Benetton Treviso-Zebre | Pro14 rugby 2020 in DIRETTA | va in scena il derby italiano

(Di sabato 28 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa presentazione dell’incontro – Le formazioni delle squadre Buongiorno e benvenuti alladella seconda sfida tranel Pro 14 di2019-. Va inla rivincita, a Monigo, in chiaved’Italia: ad una settimana di distanza si torna in campo, questa volta però in casa dei Leoni, che si sono già imposti nel recente precedente. Appuntamento alle ore 14. Sabato scorso a Parma a imporsi sono stati i veneti per 13-8, al termine di un match difficile per le condizioni del campo da gioco, dove lo spettacolo ha latitato. Laè chiamata al bis per restare in scia alle migliori nella conference B e continuare a sognare un posto nei playoff dopo un avvio di stagione difficile, mentre lesono obbligate a vincere per uscire da un momento negativo che si sta ...

