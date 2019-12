LIVE Benetton Treviso-Zebre 12-13 | Pro14 rugby 2020 in DIRETTA | ospiti in vantaggio | Brex

Leggi la notizia su oasport

(Di sabato 28 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA33′ Calcio di punizione per. 31′ Non c’è la trasformazione di Canna, 13-12 per le. 30′ Difesa diche si concentra sul drive degli, palla che al largo arriva per Elliott che riesce a schiacciare. 29′ META PER LE! 28′che decidono nuovamente di andare per la touche. 27′che attaccano e conquistano il. 25′ Non sbaglia Keatley: 12-8 per. 24′ Ancora Hame Faiva!!! Eccellente azione con la prima linea: Zani sfonda, Faiva schiaccia la seconda meta giornaliera. 23′ META!!! 22′che non si arrende! Attaccano gliche ora possono andare in touche sui 5 metri avversari. 22′ Ora la situazione diventa disperata per. Un uomo in meno e in s. 21′ Non arriva la ...

DAZN_IT : È iniziato il derby italiano di #Pro14 ???? Benetton Rugby ?? Zebre Rugby Club LIVE su #DAZN ?? - Federugby : RT @DAZN_IT: Il secondo derby della stagione è alle porte ?? Benetton Rugby ?? Zebre Rugby Club LIVE sabato alle 14.00 @Federugby #PRO14 #D… - DAZN_IT : Il secondo derby della stagione è alle porte ?? Benetton Rugby ?? Zebre Rugby Club LIVE sabato alle 14.00… -