Level-5 è al lavoro su un nuovo videogioco della serie Yo-Kai Watch

(Di sabato 28 dicembre 2019)-5 ha annunciato di aver iniziato i lavori su untitoloYo-kaiche, apparentemente, dovrebbe rappresentare una nuova direzione rispetto al gameplay originale al quale siamo abituati.Poco fa, il CEO e presidente di-5, Akihiro Hino, ha pubblicato uno screenshot di questo fantomatico titolo in via di sviluppo, accompagnandolo con un messaggio. Una traduzione sommaria dal giapponese ci lascia intendere che il titolo delgioco sarà Yo-Kai Gakuen, basato sulla nuovaTV animata YokaiJam: Yo-Kai Academy Y e che adotterà un gameplay diverso da quello di Yo-Kai.Originalmente, Yo-Kaiera unaJRPG dove si combattevano e reclutavano diversi Yo-Kai, controllati autonomamente in battaglia dalla CPU, ma posizionabili liberamente e gestiti da un sistema a ruota girevole.Leggi altro...

