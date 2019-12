L’eterno ritorno delle clausole Iva

Leggi la notizia su it.insideover

(Di sabato 28 dicembre 2019) Più che Iva, andrebbe chiamata idra. Le “di salvaguardia” sull’Iva annesse alle leggi di bilancio italiane sono diventate il principale macigno che, dal 2011 in avanti, grava sulla politica italiana in ambito economico. Un governo può sterilizzarle per un anno trovandosi di fronte al dilemma su cosa fare nel biennio successivo. Vale per il governo Conte II, che nella legge di bilancio ha sanato leper il 2020 senza però mettere mano a quelle per il 2021 e 2022 che richiederanno un esborso complessivo di 47 miliardi di euro. Come funzionano ledi salvaguardia? Il governo, in fase di stesura della legge di bilancio, fissaprevisioni di incasso del’Iva, proietta sugli anni a venire lo sviluppo del ricavo da tassazione dei consumi, dal taglio alla spesa e dalle maggiori entrate fiscali fissando soglie ben precise. In caso di mancato ...

