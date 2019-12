Leicester: quale è uno dei difetti della squadra di Rodgers (Di sabato 28 dicembre 2019) Finora, il Leicester di Rodgers soffre quando deve affrontare squadre più forti. Non sa fare partite di attesa Le sconfitte contro Liverpool e Manchester City hanno interrotto l’impressionante filotto del Leicester di Rodgers. Le Foxes restano comunque protagoniste di un campionato fin qui strepitoso, con un ampio vantaggio in ottica Champions. Volendo trovare un difetto, c’è lo score contro le prime della classe. Il Leicester ha praticamente sempre vinto contro le medio-piccole della Premier, incappando però in costanti sconfitte e brutte prestazioni contro le top. Oltre alla sconfitta (che ci sta), il Leicester è sembrato in difficoltà nell’impostare una gara più di attesa, in cui il pallino del gioco ce l’hanno gli avversari. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

Leicester quale Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Leicester quale