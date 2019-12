Lega | sardine a Salvini | ‘Nibras è italiana | da 2 settimane la minacciano’

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 28 dicembre 2019) Roma, 28 dic. (Adnkronos) – “Senatore Matteo, creare un clima sociale in cui una donna non si sente libera, non è cristiano. Nibras è, e da duericeve minacce indicibili con numeri da record, così, per divertirsi, che lei ha stimolato e fomentato. Lescrivono a Matteoper difendere Nibras Asfa, la ragazza palestinese che ha parlato dal palco di San Giovanni durante la manifestazione romana del movimento.A rivolgersi all’ex ministro dell’Interno è Lorenzo Donnoli, uno dei volti del movimento antipopulista nato a Bologna. “I cristiani amano ed aiutano il prossimo – scrive su Facebook – utilizzano comprensione e l’altra guancia, i cristiani che vivono davvero la fede”.“Per ora le uniche cose che ha asfaltato, senatore, le ricordo essere: i diritti degli operai, sempre meno ...

