Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 28 dicembre 2019) Se levogliono davverola qualità dellain Italiaunsemplice ed efficace a disposizione:in massa al Partito democratico, cambiarlo dall’interno e salvarlo. Tornato a Modena dalla mia famiglia per le feste, continuo a incontrare persone che sono state nelle piazze emiliane delle: sono elettori del Pd, delusi da tempo, che temono la vittoria (ma soprattutto culturale) della destra di Matteo Salvini. Ma sono anche persone lontane dalla partecipazione attiva. Votano e si indignano da sempre eppure nonmai fatto parte di un partito e nessun partito le ha mai cercate. Dopo il 26 gennaio, quando in Emilia Romagna si vota e per la prima volta l’esito è incerto, lesaranno soggette alle ormai abituali evoluzioni dei movimenti spontanei di piazza in Italia. Le traiettorie prevedibili sono queste: 1) il movimento si ...

SkyTG24 : Le #Sardine di #Milano hanno organizzato un flash mob in contemporanea con il congresso della #Lega ?? - TutteLeNotizie : Le Sardine hanno un solo modo per cambiare la politica (e la sinistra): iscriversi in massa… - Noovyis : (Le Sardine hanno un solo modo per cambiare la politica (e la sinistra): iscriversi in massa al Pd) Playhitmusic - -