Le Sardine approdano in Finlandia | nasce il movimento delle “Aringhe del Baltico”

(Di sabato 28 dicembre 2019) Il“approda” anche nel Nord Europa. Lo scorso 25 dicembre, in, sulla falsariga delnato a Bologna dall’idea di Mattia Santori & Co. è nato ufficialmente ildel(“Silakkaliike”, ndr). «L’aringa è uno dei pesci più importanti del mar Baltico e della. Potrebbe essere la controparte delitaliano?», scrive il fondatore del, Johannes Koski, in un post su Medium, in cui vengono altresì elencati i punti cardine del nuovofinlandese. Koski, però, nel post precisa: «Il nostroè ispirato a quelloitaliane, ma siamo completamente indipendenti da esso e da altri attori internazionali». Tuttavia, «come il– si legge ancora – siamo preoccupati per quanto brutto sia diventato ...

