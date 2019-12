Le notizie del giorno – Ex calciatore stroncato da infarto | scandalo calcioscommesse in

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 28 dicembre 2019) LEDEL– Stagione sempre più deludente in casa Fiorentina, partita con ambizioni importanti dopo il cambio di proprietà la squadra non ha risposto bene sul campo e sono arrivate nell’ultimo periodo tante sconfitte che hanno compromesso il percorso in campionato e fatto sprofondare la squadra in classifica. Il presidente Commisso è furioso per il rendimento della squadra e per questo motivo ha deciso di esonerare l’allenatore Vincenzo Montella ed affidare la panchina a Beppe Iachini che adesso dovrà riportare tranquillità all’ambiente, l’esordio sarà in trasferta nella sfida sul campo del Bologna. Ma nelle ultime settimane un’altra figura è finita sul banco degli imputati, stiamo parlando del direttore sportivo Pradè. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO). Calciomercato, botti di Inter, Juve e Napoli: difensore al Bologna, pazza idea Fiorentina Bologna, Dzemaili racconta ...

Agenzia_Ansa : I primi 20 anni del Millennio Ecco cosa ci lasciano. Venti notizie e 20 foto, dall'11 settembre all'iPhone, da Obam… - sole24ore : Boom di finti #divorzi e residenze di comodo: ecco i furbetti del #redditodicittadinanza - Agenzia_Ansa : L'appello del #Papa in difesa e sostegno dei #migranti 'vittime dell'ingiustizia' #ANSA -