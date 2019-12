Le mosse italiane per un nuovo corso della Difesa (Di sabato 28 dicembre 2019) Fine dell’anno, tempo di bilanci per il nuovo governo e anche per il dicastero della Difesa, attualmente presieduto dal ministro Lorenzo Guerini. Il nuovo occupante di palazzo Baracchini sembra aver raccolto in toto l’indirizzo, espresso nel Documento Programmatico Pluriennale per la Difesa (Dpp), di colei che lo ha preceduto, definendo però con maggiore chiarezza la volontà del governo su alcuni temi caldi. Su tutti spicca la decisione del governo di procedere nel programma F-35, che ci vede partner nella sua costruzione, segnando un distacco rispetto all’atteggiamento tentennante che ebbe Elisabetta Trenta in merito, se pure con alcune ambiguità di fondo, come vedremo. La prosecuzione del programma F-35 In dettaglio, tra il 18 ed il 19 novembre scorso, il Parlamento è stato chiamato ad esprimersi sulla questione per rispondere ad una mozione, presentata l’11 ... Leggi la notizia su it.insideover

