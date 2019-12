Le cicatrici che uniscono Chernobyl all’Italia Romanzo-denuncia sul disastro nucleare

Leggi la notizia su lanotiziagiornale

(Di sabato 28 dicembre 2019) “non è una storia del passato. È un racconto del presente che deve indurci a costruire un futuro diverso”. Siamo alle prime pagine del libro. E in queste poche parole è condensato tutto il senso diItalia (Sperling & Kupfer, pagg. 165),di Stefania Divertito, senza ombra di dubbio una delle più autorevoli giornaliste in campo ambientale, oggi portavoce del ministro dell’Ambiente, Sergio Costa. Questo libro, infatti, guarda al passato per parlare al presente e al futuro. E lo fa partendo da uno dei disastri più catastrofici che la storia dell’umanità ricordi: l’esplosione del reattore 4 della centraledi Cernobyl. Già dalle prime pagine, però, ci si rende facilmente conto di come ilprenda una strada mai battuta finora, che rende il libro unico pur affrontando un tema di cui tutti – chi più, chi meno – hanno contezza. ...

OlgaTamburini : Le ferite ci ricordano che siamo vivi, le cicatrici che possiamo sopravvivere. Olga - Lithaa72933093 : RT @amoredolceamar0: A 12 anni che problemi seri puoi avere non lo so Barbara forse qualsiasi tipo di problema che potrebbe avere un 20enne… - iowmargherita : Mio padre ha paura che diventi una fallita,vorrebbe una figlia con le Hogan e il viso pulito, fumogeni in strada pe… -