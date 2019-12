Le 10 donne che hanno cambiato il mondo nel 2019

Leggi la notizia su fanpage

(Di sabato 28 dicembre 2019) Attraverso la politica, l'arte, lo sport e la scienza, sono migliaia leche ogni giorno tentano di cambiare il. Molte di loro non le conosceremo mai, ma di tante altre conosciamo i nomi e i volti: persone come Greta Thunberg, Carola Rackete, Hevrin Kalaf e Megan Rapinoe sono state le protagoniste di quest'anno che sta per concludersi, in modi diversi ma con un unico obiettivo. Quello di cambiare il: ecco 10chesegnato il

carlaruocco1 : Assolutamente vergognosa l'ironia sessista di Sergio #Berlato, consigliere regionale veneto di Fratelli d'Italia, a… - HuffPostItalia : La 'sardina' Jasmine Cristallo a Salvini: 'Sua figlia sa che espone donne per farle aggredire sui social?' - CarloCalenda : No. Funziona così solo in un mondo di trogloditi. E se tu pensi che sia normale minacciare di stupro una ragazza ch… -