Lazio | Lotito assicura | «I meriti dei successi sono miei | di Tare e Inzaghi»

(Di sabato 28 dicembre 2019) Il presidente della, Claudio, ha parlato dell’importanza del gruppo e dei relativiai microfoni di RTV Time Claudioha toccato tanti temi nell’intervista concessa a RTV Time. Il numero uno biancoceleste ha sottolineato l’importanza del gruppo alla, che è alla base dei recentidella squadra di. GRUPPO – «Ma non dobbiamo dimenticare che nel calcio si vince e si perde tutti insieme. Sento dire che è merito di. Il merito è anche di, il merito è dell’allenatore. Quando laperde la colpa è mia anche se non scendo in campo perché significa che non ho creato le condizioni affinché la squadra vinca. Il calcio è forza di gruppo e si applica sempre la regola del gruppo. In quest’ottica, Igliè una persona che ha aggiunto valore all’interno di questo gruppo».– «Gli ofrii il ruolo di direttore ...

