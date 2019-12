L’Assemblea dell’Onu ha condannato la Birmania per gli abusi sui Rohingya

Leggi la notizia su open.online

(Di sabato 28 dicembre 2019) Con 134 sì, 9 no e 28 astensioni su 193 Paesi rappresentati, è stata approvata dall’Assemblea generalela risoluzione che condanna le violazioni dei diritti umani perpetrati dal Myanmar contro la minoranza musulmana dei. Tra i reati contestati al Paese asiatico vi sono arresti arbitrari, tortura, omicidi, morti in detenzione e violenze sessuali nei confronti della popolazione. Nella regione Birmana ivengono ritenuti «migranti illegali» provenienti dal Bangladesh, Paese in cui la minoranza musulmana è stata costretta a ritirarsi a seguito di una violentissima campagna militare portata avanti dai birmani. Attualmente circa 700milavivono nei campi profughi di Cox’s Bazar. Uno Stato apolide, imposto anche da una legge del 1982 che nega aila cittadinanza birmana. Al netto di ciò, inel corso ...

