L’Algeria avrà il nuovo caccia russo Su-57 (Di sabato 28 dicembre 2019) L’Algeria ha siglato un contratto con la Russia per l’acquisto di 14 nuovi cacciabombardieri di quinta generazione Su-57, divenendo così il primo Paese estero che avrà in linea i nuovi velivoli stealth del bureau Sukhoi. A lanciare la notizia, non ancora confermata da fonti russe, è stato il media algerino Mena Defense nella giornata di ieri. La Russia ha recentemente sviluppato una nuova versione del Su-57 espressamente destinata all’esportazione, la E, che è stata presentata quest’anno al Maks, il salone internazionale dell’aeronautica e dello spazio che si tiene con cadenza biennale a Mosca presso l’aeroporto di Zhukovsky. I dettagli del contratto Secondo quanto riporta Mena Defense il contratto stipulato da Algeri è sostanzioso: prevede l’acquisto di un primo lotto di 14 Su-57 a cui si accompagnano altri 14 cacciabombardieri Su-34 e ... Leggi la notizia su it.insideover

