La storia dell’attivista M5S sparita dalle candidature alle elezioni regionali in Calabria

(Di sabato 28 dicembre 2019) “Perché la candidata più votata su Rousseau Rosella Cerra, 184 voti, sparisce dalla lista? Io come gli altri 183 che abbiamo votato a fare!?? Che grande delusione…Continua il gioco perverso del partecipare per perdere… Bene!!! La mia campagna contro le ingiustizie comincia domani…”: oggi il MoVimento 5 Stelle presenta le sue liste inin sostegno di Francesco Aiello, che correrà per la carica di governatore e qualcuno in zona grida già all’inghippo. Rosella Cerra: la più votata del M5SinQuesto perché, secondo quanto raccontano su Facebook gli attivisti, la candidatura di Rosella Cerra è stata cancellata nonostante avesse ottenuto 184 voti; eliminate anche Rosanna Rizzello (116 voti) e Pasqualino Marasco (92 voti). Al loro posto sono entrati Alessia Bausone, Umberto Militare e Vittorio Oliveto. Nessuno ...

