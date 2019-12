La sorella di George Michael | Melanie Panayiotou | morta a Natale come la popstar

Leggi la notizia su vanityfair

(Di sabato 28 dicembre 2019)di, è scomparsa a 55 anni il giorno diper un triste scherzo del destino, lo stesso giorno in cui èla postar tre anni fa. La polizia di Londra ha fatto sapere a People di essere stata «chiamata dal London Ambulance Service intorno alle 19:35 di mercoledì 25 dicembre per l’mprovvisa morte di una donna di 50 anni». Secondo lo Standard,sarebbe stata trovata senza vita im casa sua, dallamaggiore Yioda. Sebbene la causa della morte non sia ancora stata annunciata ufficialmente, la polizia ha affermato che «non viene trattatasospetta»., che è sempre stata molto vicina al fratello, faceva la ...

LaStampa : La sorella dell'icona pop britannica George Michael è stata trovata morta il giorno di Natale, a tre anni esatti da… - SkyTG24 : George Michael, la sorella trovata morta a Natale - repubblica : George Michael, anche la sorella muore a Natale: tre anni dopo, è maledizione 'Last Christmas' [aggiornamento delle… -