La sfida green | in Trentino il primo impianto sciistico d’Europa “plastic free”

(Di domenica 29 dicembre 2019) Ilsi prepara a creare ilsenza nemmeno una fibra di plastica. Dopo aver scoperto che un ghiacciaio vicino conteneva una quantità significativa di microplastiche, la regione si sta attivando perché con il nuovo progetto vengano messi al bando l’uso di bottiglie di plastica, borse, posate, piatti, cannucce, tazze e bustine per condimenti. L’obiettivo di rendere plastic free Pejo 3000, un piccolo resort in Val di Sole, è entrato nel vivo già da inizio dicembre. L’, però, conta di riuscire a diventare ilin Europa senza una fibra di plastica e di imporre quindi le sue misure ecologiche alle zone circostanti. La struttura che si prepara a diventare pioniera dell’ambientalismo solo nello scorso inverno aveva attratto 137mila sciatori. Dopo la fase iniziale, il resort Pejo 3000 lavorerà per eliminare i prodotti ...

