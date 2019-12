La ricetta di Marco Bianchi della torta cremosa e macedonia da Il gusto della felicità

Leggi la notizia su ultimenotizieflash

(Di sabato 28 dicembre 2019) Che delizia ladicon la, una delle ricette dolci de Il. Lafatta con farina di polenta istantanea e con la ricotta ma dentro c’è anche il cioccolato. Non perdete questa e le altre ricette di, come sempre sono preparazioni facili e veloci, una vera bontà per tutta la famiglia perché piacciono e fanno bene. Laè super veloce da preparare, basta tagliare tutto a dadini enon aggiunge niente, solo ilfrutta che si sposa benissimo con la. Ecco ladolce dida non perdere,DA ILFELICITA’ LACON LAIngredienti per ladi: 500 ml latte, 250 g ricotta, 200 ml acqua, 170 g farina integrale istantanea per polenta, 100 g zucchero (anche meno), ...

marco_sili : @CesareSacchetti Se il medico ti dà una ricetta per curarti e invece di migliorare peggiori forse è il caso di camb… - tal_Marco : RT @NatMarmo: Ho una ricetta infallibile per sconfiggere Salvini, Meloni, Grillini e affini. Si chiama Matteo Renzi. Gli ingredienti sono:… - Valerush6 : @Carlo213Ge @marco_borrano @maurovanetti @caciara83 @zerocompromess @MinutemanItaly @LankasterMerri1 'togli l'immig… -