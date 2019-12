La Real Sociedad ha voglia di…scherzare | il falso annuncio per i tifosi | coinvolto

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 28 dicembre 2019) In Spagna si festeggia “El Dia de los Inocentes“. Per chi non sapesse di cosa si tratta è l’equivalente del “Pesce d’aprile”. Ecco spiegato lo scherzo tirato dallaai propri. I baschi stanno disputando un’ottima stagione. Quinto posto a quota 31, meno uno dall’Atletico Madrid e quindi dalla Champions. La società ha approfittato del “Dia de los Inocentes” per scherzare. Uno dei calciatori migliori in questa prima parte di stagione è stato Martin Odegaard, talento classe ’98, in prestito biennale fino al 2021 dalMadrid. Bene, laha spaventato i propri supporters pubblicando sul proprio sito ufficiale undi cessione del calciatore al Manchester City. Gli stessisono stati rassicurati subito dopo. Visualizza questo post su ...

