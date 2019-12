La protesta di Hong Kong si sposta per le strade virtuali di Grand Theft Auto | Una

Leggi la notizia su repubblica

(Di sabato 28 dicembre 2019) Dopo aver scoperto di poter ottenere l'outfit "Glory to", elemetto giallo e maschera antigas, i manifestanti pro democrazia hanno invaso il mondo di GTA. Dalla Cina, i giocatori hanno risposto alla sfida indossando i panni delle forze dell'ordine. La battaglia è stata...

