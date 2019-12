La propaganda di Bloomberg? Dalle detenute (Di sabato 28 dicembre 2019) La campagna elettorale per le presidenziali americane è appena iniziata ed il candidato alla guida del partito democratico Michael Bloomberg è già incappato nella prima gaffe. Per la campagna elettorale dello stato dell’Oklahoma il titolare dell’omonima agenzia di stampa si sarebbe servito di una società di call center, la ProCom. Nulla di strano, non fosse che la società, per lo svolgimento del servizio, si serve di due agenzie all’interno di due differenti carceri femminili dello Stato, con le detenute in riabilitazione. Con la notizia divenuta di dominio pubblico grazie al lavoro della testata americana The Intercept, il magnate americano ha dichiarato di aver rescisso immediatamente il rapporto di lavoro in essere con la società di call center. Troppo tardi però per salvare la sua reputazione, gravemente compromessa nell’elettorato dell’Oklahoma, ... Leggi la notizia su it.insideover

