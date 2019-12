La polveriera balcanica dopo la guerra in Siria (Di sabato 28 dicembre 2019) Lo scoppio della guerra in Siria del 2011 ha portato a notevoli ripercussioni nei Balcani occidentali, sia in relazione all’incremento del radicalismo di matrice islamista e sia per quanto riguarda la partecipazione diretta al conflitto; è infatti la prima volta nella storia che un numero così elevato di foreign fighters balcanici si mobilita per un conflitto “lontano”, un segnale indicativo che evidenzia la potenza e il pericolo della propaganda islamista e jihadista. Se però nella prima fase del conflitto Siriano il fenomeno poteva essere definito come “minaccia uscente” in quanto il grosso dei radicalizzati era in transito dall’area balcanica verso i territori di guerra, ora il problema è invertito in quanto c’è il pericolo di rientro dei jihadisti (quelli sopravvissuti) nei propri paesi d’origine. Un problema al quale va ad aggiungersi ... Leggi la notizia su it.insideover

