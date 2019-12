La partita apertissima per l' Emilia Romagna entra nel vivo

Leggi la notizia su agi

(Di sabato 28 dicembre 2019) Dopo una breve pausa natalizia la clessidra è ri: coalizioni e forze politiche lavorano senza sosta per preparare al meglio le ultime settimane di campagna elettorale in. La 'meta' si avvicina ed il 26 gennaio non è più così lontano. Lo sanno bene i due principali sfidanti: Stefano Bonaccini, governatore uscente Pd, in corsa con il centrosinistra e Lucia Borgonzoni, senatrice leghista sostenuta dal centrodestra. Lae'e anche gli alleati dei due maggiori avversari sono 'a caccia' di voti ed in piena mobilitazione. È iniziata venerdì mattina la presentazione delle liste alla Corte di appello di Bologna, per i candidati presidenti, e nei tribunali dei capoluoghi di provincia per i consiglieri. Giochi quasi fatti, dunque: il termine ultimo è fissato per oggi a mezzogiorno, poi scatteranno le verifiche amministrative per ...

