La Guerra è finita arriva su Rai 1 | tutto quello che c’è da sapere sulla nuova fiction

(Di sabato 28 dicembre 2019) Il 2020 porterà su Rai 1 altri nuovi prodotti che dovranno conquistare il pubblico. In attesa della seconda stagione de L’amica geniale, che farà il suo debutto nel mese di febbraio, dopo Sanremo,nelle prime settimane di gennaio, La, unache si presenta con tutte le carte in tavola per registrare ottimi ascolti. Nel cast tra gli altri, un bravissimo Michele Riondino e una altrettanto brava Isabella Ragonese. Lainizia poco dopo la Liberazione, nei mesi in cui i sopravvissuti alle deportazioni tornano a casa. Tra questi, anche qualcuno che non troverà più nessuna famiglia ad attenderlo: bambini, ragazzini e adolescenti che hanno visto e vissuto l’orrore – allora ancora nascosto e indicibile – dei campi di sterminio. Questa storia parla di loro. E di alcuni adulti coraggiosi che aiutano i ragazzi a riemergere lentamente alla ...

