La famiglia Totti si rilassa alle Maldive Il costo per una notte è davvero alto

(Di sabato 28 dicembre 2019) Ilary Blasi in vacanza: completi fluo e tutine floreali nel resort di lusso Ilary Blasi è in vacanzacol marito Francescoe i figli Chanel, Christian e Isabel. La showgirl si prepara al Capodanno con scatti in riva al mare in cui mostra look trendy e comodi in un resort di lusso dai prezzi esorbitanti. Dopo aver trascorso il Natale inin città, Ilary Blasi, con il marito Francescoe i figli Chanel, Christian e la piccola Isabel, è volataper il Capodanno, scegliendo un resort di lusso a cinque stelle. L’ex velina su Instagram ha pubblicato alcuni scatti in cui mostra i look scelti per la vacanza, taggandosi in celebra resort situato su una delle isole private dell’arcipelago da sogno. Tra completini fluo e tutine stampate, Ilary condivide con i fan lo stile vacanziero in attesa di vedere cosa ...

