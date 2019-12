La doula che aiuta a nascere e quella che aiuta a morire (Di sabato 28 dicembre 2019) Siamo abituati a pensare alla doula come a una professionista che aiuta le future madri durante la gravidanza e il parto. A differenza dell’ostetrica, la doula non ha una formazione sanitaria: il suo ruolo principale è quello di fornire supporto emotivo, fisico e psicologico. Questa figura nacque negli Stati Uniti negli anni ’70, e si diffuse insieme alle soluzioni alternative alla nascita in ospedale, come il parto in acqua e in casa. Ma adesso esiste anche la doula che accompagna alla morte, e che, proprio come quella che prepara le future madri al momento della nascita del figlio, ha il compito di garantire un supporto a chi è vicino agli ultimi giorni della propria vita. Sebbene anche queste doule non siano tenute ad avere una formazione medica, molte provengono proprio dal settore sanitario. Shelby Kirillin, una doula di fine vita che lavora a Richmond, in Virginia, è stata ... Leggi la notizia su vanityfair

