La conferenza stampa di fine anno di Giuseppe Conte

Leggi la notizia su newsmondo

(Di sabato 28 dicembre 2019) Il Presidente del Consiglioincontra i cronisti in occasione della consuetadi. È unparticolarmente motivato quello intervenuto ai microfoni dei giornalisti in occasione della consuetadi, un’occasione per fare il punto su quanto fatto negli ultimi dodici mesi e su quanto si vuole fare nel futuro immediato. Domani, dalle 11, in diretta streaming su questa pagina ladi. Non mancate!Pubblicato dasu Venerdì 27 dicembre 2019 Ladidel Presidente del ConsiglioDi seguito il video delladididiIn diretta da Villa Madama ladiPubblicato dasu Sabato 28 dicembre 2019

Palazzo_Chigi : Il Presidente @GiuseppeConteIT sabato 28 dicembre, alle ore 11, terrà la conferenza stampa di fine anno organizzata… - Palazzo_Chigi : ??In diretta da Villa Madama la conferenza stampa di fine anno del Presidente @GiuseppeConteIT organizzata dal Consi… - Corriere : Giuseppe Conte, la conferenza stampa di fine anno in diretta -