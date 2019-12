“La Cina trascinerà a fondo l’economia globale”

Leggi la notizia su it.insideover

(Di sabato 28 dicembre 2019) L’allarme è di quelli che fanno salire un brivido lungo la schiena. Certo, è pur vero che negli ultimi anni avvisi del genere si sono succeduti con una certa intensità rivelandosi poi clamorosi buchi nell’acqua. Però è altrettanto vero che questa volta l’inquietudine è uscita dalla bocca di una fonte affidabile: Adam Boehler, l’amministratore delegato della International Development Finance Corporation (Dfc) degli Stati Uniti, un organismo statunitense che si occupa dei finanziamenti americani all’estero. Secondo quanto dichiarato dall’alto funzionario americano al Financial Times, gli investimenti globali della“sono destinati al collasso” e “trascineranno al’economia mondiale”. Pechino ha infatti investito in mezzo mondo per via del mastodontico progetto infrastrutturale della Nuova Via della Seta. Il problema non è tanto il fatto ...

