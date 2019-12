Kickboxing: muore a 48 anni Gianmario Zerbini, tre volte campione del mondo (Di sabato 28 dicembre 2019) Una brutta notizia scuote il mondo della Kickboxing. E’ morto all’età di 48 anni Gianmario Zerbini, tre volte campione del mondo in questa disciplina. “Cico”, come era conosciuto nell’ambiente, era malato da tempo e il suo ultimo successo sul ring risaliva al 2011 nella categoria dei medio-massimi. Come rivelato gazzetta.it, Zerbini è deceduto all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure nel quale era stato ricoverato. Un passato anche da calciatore quello del kickboxer, tra le file del Pietra Ligure sul finire degli anni ’90. Grande tifoso del Genoa ed appassionato di calcio, si è dovuto arrendere nel “match” più importante. giandomenico.tiseo@oasport.it Twitter: @Giandomatrix Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter Foto: ... Leggi la notizia su oasport

