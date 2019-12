Juventus | assalto spagnolo per Dybala | offerta folle per la Joya | i dettagli!

Leggi la notizia su juvedipendenza

(Di sabato 28 dicembre 2019)– Rivoluzione e cambiamenti in attacco. Potrebbero semplicemente essere riassunte così le strategie dellaper quel che riguarda il reparto offensivo. Il nome attorno a cui potrebbe ruotare tutto è senza alcun dubbio quello di Erling Haaland. Il possibile arrivo dell’attaccante del Salisburgo potrebbe infatti allontanare Pauloda Torino., Simeone vuolea Madrid Come riportato da ‘Elgolditigal.com’, laavrebbe tanti estimatori in Spagna. La squadra che da tempo è la più interessata è sempre stata l’Atletico Madrid. L’ostacolo però potrebbe essere rappresentato dalla richiesta economica della. I bianconeri avrebbero infatti intenzione di incassare non meno di 150 milioni di euro. Un prezzo che potrebbe essere giustificato dal rendimento più che positivo dell’ex Palermo in questa stagione. Leggi anche: Ter Stegen, ...

infoitsport : Juventus, Donarumma bianconero: Paratici prepara l’assalto al Milan - UrboG : RT @UrboG: PILLOLA DI MERCATO: Per evitare l'assalto estivo della Juventus. DeLaurentis sta per cedere Koulibaly in Premier gia a Gennaio.… - NSigaro : Juventus, partito l'assalto per il centrocampista - -