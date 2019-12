Justice League | Zack Snyder è stufo di sentire che la Snyder Cut non esiste

Leggi la notizia su movieplayer

(Di sabato 28 dicembre 2019) L'ex regista di, non ne può più delle persone che lo accusano di aver inventato laCut e riconferma che il suo lavoro è reale., ex regista di, ha affermato di essere stanco di tutte le persone che non credono all'nza dellaCut, ovvero la versione girata dal regista che si dice completamente diversa dal film arrivato nelle sale nel 2017, diretto dal Joss Whedon. LaCut è una versione molto attesa dai fan DC, che sono rimasti delusi dal prodotto finale arrivato al cinema, ma alcuni di loro si lamentano del fatto che ancora non è stato svelato nulla. Un utente del social Vero, nelle ultime ore, ha accusatodi aver preso in giro tutti e ...

