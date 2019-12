Italia Si | Marco Liorni | podio ricco di ospiti dopo lo stop per Telethon

Leggi la notizia su lanostratv

(Di sabato 28 dicembre 2019)torna oggi conSila pausa pere anticipazioni puntata del 28 dicembre Andrà in onda oggi, 28 dicembre, a partire dalle 16.40 su Rai1 l’ultima puntata del 2019 diSi, il programma condotto da, che ogni sabato apre il suoa tante persone comuni ma anche a personaggi famosi.la pausa di sabato scorso, dovuta alla messa in onda dell’ultimo appuntamento del daytime di2019 condotto da Eleonora Daniele e Paolo Belli,oggi tornerà quindi a far compagnia ai telespettatori di Rai1 conSi, dove non mancheranno, come sempre, i tre saggi: Rita Dalla Chiesa, Elena Santarelli e Manuel Bortuzzo.dinella puntata diSi di oggi saranno Massimo Boldi, che presenterà al pubblico la fidanzata Irene, Bruno Vespa, che svelerà le sue previsioni per l’anno che sta ...

