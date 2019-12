Influenza Capodanno | l’avviso per tutti gli italiani

Leggi la notizia su inews24

(Di sabato 28 dicembre 2019): arriva un avviso importante per gli. Attenzione a non rovinarvi la parte finale delle feste natalizie. Copritevi bene, perché le temperature sono in picchiata e l’dirilancia ferocemente. Un consiglio prezioso per passare la parte finale delle feste natalizie nel miglior modo possibile, ma soprattutto per iniziare l’anno nel migliore … L'articolo: l’avviso pergliproviene da www.inews24.it.

NuelleMusic : Capodanno 2020: un'esplosione di energia!!!!!!! Dopo 10 giorni di influenza (mai successo prima!) finalmente sono c… - lamacchinadelc1 : Grossa indecisione tra uscire in canottiera e farmi venire direttamente l’influenza o presentarmi in tuta #capodanno - willtruman70 : @Joseph84_ Sii positivo ! Io mi sto chiedendo passerà sta influenza sto raffreddore e sta tosse per capodanno ? -