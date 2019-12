Incidente in provincia di Siracusa | morto il portiere del Rosolini

Leggi la notizia su newsmondo

(Di sabato 28 dicembre 2019) Grave incidente in provincia di Siracusa. Il portiere del Rosolini è morto mentre altri due compagni di squadra sono rimasti feriti. PACHINO (Siracusa) – Grave incidente in provincia di Siracusa nella notte tra il 27 e il 28 dicembre 2019. Sulla stradale Pachino-Rosolini una macchina ha perso il controllo schiantandosi contro un muretto in contrada Luparello. Il bilancio è molto grave: un ragazzo di 19 anni ha perso la vita mentre altri due giovani sono rimasti feriti in modo grave. I medici non hanno ancora sciolto la prognosi. Gli inquirenti aspettano l'ok da parte dei dottori per interrogare le persone che erano a bordo della macchina, molto probabilmente guidata dalla vittima. Calcio siciliano in lutto Calcio siciliano in lutto per la morte del portiere del Rosolini. Nino Malandrino, questo il nome della vittima, era il numero uno della squadra ...

