Incidente a Pozzuoli | il poliziotto Ciro Lomaistro morto in uno scontro tra scooter e auto

Leggi la notizia su napoli.fanpage

(Di sabato 28 dicembre 2019) Tragedia sulla strada in via Solfatara a, dovedel Reparto Mobile della Questura di Napoli èinnel quale è stato coinvolto il suoe un'. Inutili i soccorsi, per la vittima deceduta sul colpo non c'è stato purtroppo nulla da fare. Il sindaco di: "Traffico paralizzato, scegliere strade alternative".

CronacaFlegrea : POZZUOLI/ E’ un vice dirigente di Polizia la vittima dell’incidente di via Solfatara - Pozzuoli21 : #pozzuoli #incidente #morto #polizia ULTIMORA/ Incidente mortale in via Solfatara: la vittima è un poliziotto… - Notiziedi_it : Tragico incidente in via Solfatara a Pozzuoli, dirigente della Polizia 50enne scivola con la moto e muore… -