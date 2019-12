In una locanda della Val di Susa si può ordinare la “pizza Dux” sotto il quadro di

Leggi la notizia su open.online

(Di sabato 28 dicembre 2019) Exilles, un comune di 251 abitanti nell’alta Val di, in provincia di Torino. È conosciuto per la rilevanza storica del forte, importante edificio militare che ha fatto parterete difensiva sabauda e francese. All’ombra del monumento, l’Osteria degli Archibugi offre l’attività di ristorazione e di albergo per i turisti che visitano la zona. Su una parete, unche raffigura Benito Mussolini. «È lì da una decina di anni e nessun avventore ha mai fatto problemi», dice a La Stampa l’imprenditore Giovanni Miccoli, proprietariostruttura.il ritratto, un manganello da squadrista degli anni ’20. La polemica è scoppiata nel mese di dicembre, quando un cliente ha segnalato sui social la presenza del dipinto. Una pioggia di commenti, in alcuni casi anche violenti, sono stati rivolti verso il locale e la proprietà. ...

