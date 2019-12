In Arte – Gianna | ospiti e anticipazioni di stasera 28 dicembre 2019

Leggi la notizia su termometropolitico

(Di sabato 28 dicembre 2019) Indi28Questa sera, 28, andrà in onda su Rai 3 dalle 21:20 In, il programma televisivo del conduttore attore e regista teatrale Pino Strabioli. Due le serate previste per la trasmissione dedicata alle grandi donne che hanno fatto e continuano a fare la storia musicale, artistica e culturale dell’Italia. Le protagoniste dello spettacolo tv sono le famosissimeNannini e Ornella Vanoni. LEGGI ANCHE: Botero: trama edel documentario. Quando esce InNannini è la protagonista di questa prima serata La puntata di Insi dividerà in due momenti. Nella prima pdi essa verrà ripercorsa la vita privata e la carriera artistica della cantautriceNannini. È stato lo stesso conduttore, Pino Strabioli, ad aver incontrato la grande cantautrice in Spagna, ...

