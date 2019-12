Ilary Blasi e Francesco Totti | vacanza extra lusso alle Maldive Ecco quanto costa il

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di sabato 28 dicembre 2019) Natale con i tuoi, Capodanno con chi vuoi. Più o meno. Ma così è per la famigliache, dopo aver passato il Natale a Roma in famiglia, ha deciso di volare lontano per festeggiare la fine del 2019 e l’inizio del 2020.e i figli Chanel, Christian e la piccola Isabel sono partiti tutti insieme alla volta delle. Beati loro. Ovviamente, per la loroin famiglia, hanno scelto di alloggiare in un resort super. Se non lo fanno loro, in fondo, chi dovrebbe farlo? Infatti. Ma la cifra che isborseranno per quellaè davvero da capogiro… E ve la vogliamo svelare.è felicissima di essere arrivatae posta spesso foto e video del posto meraviglioso che li ha accolti. Sarà che è in pieno relax, masembra più bella che mai e si mostra con tutine fluorescenti e abitini svolazzanti. Uno spettacolo ...

