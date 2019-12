Il Segreto le trame da lunedì 30 dicembre a venerdì 3 gennaio 2020 | ecco cosa accadrà

Leggi la notizia su velvetgossip

(Di sabato 28 dicembre 2019) Le nuove anticipazioni settimanali de “Il” sulle puntate che andranno in onda da30, alle ore 16.10 su Canale 5. Vi sveliamo in anteprima: Leda30: Durante lo scontro con Isaac, Antolina cade da una grossa altezza e muore sul colpo. Le condizioni di salute di Elsa sono drasticamente peggiorate. Dori medita di lasciare il lavoro, Prudencio accusa Matias e Marcela di averlo tradito perché hanno assunto Lola alla locanda. Francisca e Mauricio non ritengono che Esteban Fraile sia colpevole della morte di Adela e di Maria Elena, ma lo tengono sotto controllo. Maria impedisce a Dori di lasciare Puente Viejo, senza sapere che quest’ultima ha dei loschi progetti per lei. Fernando fa sapere a Carmelo che è stato Esteban ad uccidere le due donne, così che questo in cerca ...

