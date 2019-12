Il Segreto anticipazioni: puntate dal 30 dicembre al 3 gennaio (Di sabato 28 dicembre 2019) anticipazioni Il Segreto, prossima settimana: Maria sta male Il Segreto va regolarmente in onda anche durante la settimana di Capodanno. Cosa accadrà nelle puntate de Il Segreto dal 30 dicembre al 3 gennaio? Mauricio si risveglia dal coma per la felicità di Donna Francisca. La Montenegro vuole che Carmelo e Severo abbassino la guardia per poi colpirli senza pietà. Raimundo e Irene vogliono scoprire chi ha ucciso Adela, i loro sospetti ricadono sul sindaco di Belmonte. Lola consiglia a Prudencio di non concedere il prestito all’uomo che lei sa essere stato inviato da Francisca per rovinarlo. Onesimo ritorna dal suo viaggio a Berlino. Le anticipazioni de Il Segreto svelano che Maria verrà visitata dal dottor Zabaleta che le diagnosticherà un’infiammazione alle vertebre. La Castaneda, però, non svela la diagnosi a Fernando e alla perfida infermiera Dori. Nelle nuove puntate ... Leggi la notizia su lanostratv

