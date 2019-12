Il professore matto film stasera in tv 28 dicembre | cast | trama | curiosità | streaming

Leggi la notizia su cubemagazine

Il Professore Matto è il film in tv sabato 28 dicembre 2019 in onda in seconda serata su Italia 1.

Il Professore Matto in tv: cast e scheda
TITOLO ORIGINALE: The nutty professor
GENERE: Commedia, Fantasy
ANNO: 1996
REGIA: Tom Shadyac
CAST: Eddie Murphy, Jada Pinkett Smith, James Coburn, Larry Miller, David Chappelle, Jamal Mixon, Diane McBain, Tony Carlin, Quinn Duffy, John Ales, Hamilton Von Watts, Patricia Wilson
DURATA: 92 Minuti

Il Professore Matto in tv: trama
Il professore Sherman Klump (Eddie Murphy) è considerato da tutti il migliore del campus. Ha un solo problema: pesa 180 chili e ciò condiziona la sua vita professionale e, soprattutto, quella sentimentale. Quando alla facoltà di chimica arriva una nuova e bella studentessa, Sherman decide di sperimentare su se stesso una formula dimagrante rivoluzionaria.

