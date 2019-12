Il Pisa pensa già al mercato | “Rinforzi prima del Benevento”

Leggi la notizia su anteprima24

(Di sabato 28 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoLa gara contro il Frosinone per chiudere il girone di andata, poi la palla passerà al calcio. Il, una delle poche squadre in grado di fermare il Benevento, ha intenzione di intervenire in maniera decisa per rinforzare la rosa. Il direttore sportivo nerazzurro, Roberto Gemmi, ha dichiarato a tutto.com di voler provvedere a qualche innesto fin dallagiornata del girone di ritorno, in programma al Ciro Vigorito contro i sanniti dopo la sosta. Da risolvere c’è anche la grana relativa a Raul Asencio, attaccante in prestito dal Genoa che contro i giallorossi sarebbe anche un ex, ma vicino adesso più che mai ad un addio: “Indipendentemente da lui stiamo già lavorando. Abbiamo delle idee e vedremo se ci saranno le condizioni per fare qualcosa anchedel match con il Benevento”. La gara di andata, come si ricorderà, terminò ...

LaurangelsLaura : @marco_gervasoni Incredibile, pensa succede anche quando qui a Pisa sono sul bus e l'autista riesce sempre a frenar… - Rosy46044624 : @emilzapa @fanpage @Gianni_Pisa A giugno 2018 c'era il M5stalle e la Lega, ma hai sentito come la pensa la lega de… -