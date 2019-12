Il piccolo Ranger (Di sabato 28 dicembre 2019) Penso che tutti gli amanti degli animali a volte sognino di tornare all’inizio, quando i membri della nostra famiglia a quattro zampe erano cuccioli. Li adoriamo così come sono e anche se i cani sono ormai anziani sono sempre belli e importanti per noi, anche se a volte ci piace ricordare quel momento iniziale con felicità. Per quanto riguarda questo cane pastore, chiamato Ranger, di due anni, la vecchiaia sembra quasi non arrivare. Pesa ancora solo circa sette chili, ma allo stesso tempo non è un mini cane. Ha una condizione unica e insolita chiamata nanismo ipofisario, ci dice la pagina del giornalista che se ne è occupato. Questa situazione è, come ho detto, abbastanza insolita e tra i cani di solito si verifica nei pastori tedeschi e in diversi cani lupo. Ranger manca dell’ormone della ... Leggi la notizia su bigodino

