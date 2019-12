Il piccolo Brennan è scomparso da casa il giorno di Natale ed è stato ritrovato senza vita, dopo 24 ore (Di sabato 28 dicembre 2019) Lo spiacevole episodio è accaduto nel Michigan, il giorno di Natale. Un bambino di 5 anni, di nome Brennan Belson, è scomparso mentre giocava nel cortile con la sua famiglia ed è stato ritrovato dopo circa 24 ore senza vita, in uno stagno. Quando i parenti si sono resi conto che non si trovava da nessuna parte, hanno provato a cercarlo all’interno dell’abitazione e anche fuori, ma alla fine hanno allertato le forze dell’ordine. Dopo 24 ore di ricerche, il piccolo Brennan è stato trovato in uno stagno, senza vita. Gli inquirenti adesso stanno cercando di ricostruire la vicenda passo dopo passo, per capire cosa sia accaduto al bambino e soprattutto se si sia allontanato in modo volontario o se qualcuno abbia voluto togliergli la vita. Gli agenti hanno deciso di non esprimersi riguardo ... Leggi la notizia su bigodino

